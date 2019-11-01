إلهام شاهين وهالة سرحان تشاركان في العرض الخاص لفيلم ايخ

شاركت الفنانة إلهام شاهين والإعلامية الكبيرة هالة سرحان حفل العرض الأول لفيلم "ايخ" على خشبة مسرح الانبا رويس بالهرم بحضور عددا كبيرا من قيادات الكنيسة وأهل الفن والمجتمع كما شارك بالحضور أيضا كل من المستشار أمير رمزي وشقيقه المحامي الكبير إيهاب رمزي والمنتج يوسف منصور.

ويتناول فيلم "إيخ" حقبة زمنية مهمة في تاريخ إسرائيل القديم، وتحديدا وقت النبي أرميا، وشارك في فيلم "ايخ" وهي كلمة عبرية تعني "كيف"، عدد كبير من المتخصصين في مختلف فنون صناعة السينما، سيناريو وحوار جورج عزت، وإخراج فادي عاطف، وإنتاج كنيسة القديسة دميانة بالهرم.

وقال مخرج العمل فادي عاطف، إن السبب وراء تسمية الفيلم باللغة العبرية يرجع إلى أنها لغة تسويقية للفيلم حتى يثير جدلا بين البعض، مشيرا إلى أن كلمة "كيف" وكأنها لسان حال النبي أرميا كيف ترتكبون كل هذه المعاصي.

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