شكرا لقرائتكم خبر عن ودانك مطرقعة ورايحة العمرة تتجوز.. 6 فنانين تعرضوا للتنمر أبرزهم أحمد حلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الفنان أحمد فلوكس خلال الأيام الماضية لحالة انتقاد وصلت إلى التنمر على مواقع التواصل الاجتماعى بعد ظهوره بصور متأثرا أثناء تكريمه عن فيلم "الممر"، وجاءت تعليقات رواد السوشيال ميديا سلبية إلى حد كبير، وهو ما أغضبه وأغضب الكثير من العاملين بالوسط الفنى، خاصة وأنه حقق نجاحا كبيرا مؤخرا بفيلم "الممر"، والذى قدمه مع عدد كبير من النجوم منهم أحمد عز وأحمد رزق وهند صبرى ، للمخرج شريف عرفة.

ورغم أن التنمر يسبب ضررا كبيرا أحيانا تجاه بعض الأشخاص الذين يتعرضون له، ولكن بعض النجوم الذين تعرضوا له منذ الصغر أصبحوا نجوما يحتذى بهم ومن أشهر الموجودين فى الساحة الفنية، وهو ما سنعرضه خلال هذا التقرير.

"اتقالى دمك تقيل"، "وودانك مطرطقة"، بهذه الكلمات كشف الفنان الكبير أحمد حلمى، تعرضه للتنمر فى فترة طفولته، ولكنه قرر أن يحول كل هذا الكلام لطاقة قوة وصلابة وأن يثبت لنفسه أولا أن هذا الحديث ليس له وجود وليس حقيقيا، وأن الشىء الوحيد الذى لم يستطع تغييره على حد قوله "ودانى لسه مطرطقة زى ماهى" ولكنه حولها لعلامة مميزة.



احمد حلمى

تعرضت الفنانة رجاء الجداوى لحملة سخرية على مواقع التواصل الإجتماعى بسبب احتفالها بعيد ميلادها الـ 80 بعدما نشرت صور الاحتفال عبر حسابها الشخصى، لترد عليهم بشكل راقى خلال فيديو قائلة، "80 سنة.. 90 سنة.. مش مهم، المهم نحب بعض لغاية ما نموت، مايبقاش في قلوبنا مكان لأي كراهية أو ضغينة".



رجاء الجداوى

تعرضت الفنانة دينا لهجوم عنيف عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعد نشرها صور لها من أداء مناسك العمرة، وفوجئتن بتعليقات سلبية حتى ان البعض اتهمها بأن ذهابها هناك كان لغرض الزواج، ما اضطرها لغلق التعليقات ونفى فكرة الزواج من خلال فيديو نشرته عبر الاسنتجرام.

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الفنانة دينا

تعرض الفنان آسر ياسين لتعليقات ساخرة وجارح بسبب صورته مع زوجته، بأنها ليست على قدر كبير من الجمال، ولكنه لم يصمت على هذا التنمر ورد بنشر صورة اخرى لزوجته وعلق عليها قائلا، " أراها أجمل امرأة فى العالم، ويكفى وجودها بجانبى وما فعلته من أجلى فى حياتنا الزوجية".



اسر ياسين وزوجته

تتعرض دائما الفنانة ياسمين رئيس للانتقادات والتنمر بسبب اختياراها لأدوارها وأيضا قصات شعرها الغريبة والمختلفة، ولكن أكثر ما يتذكره الجميع هى صورتها بصحبة زوجها المخرج هادى الباجورى والتى ظهرت خلالها أكثر طولا منه ولكن السبب كان ارتداؤها الكعب العالى.



ياسمين رئيس وهادى الباجورى

كشفت الفنانة بدرية طلبة عن تعرضها للتنمر عندما كانت تقف على خشبة المسرح وشعرت بآلام فوقعت على المسرح وسمعت أحد الأشخاص من الجمهور الحاضر يصفها بأنها "بتشم" مما دمر نفسيتها، خاصة أنها تعرضت للتنمر من قبل ونظرة الناس لها عندما كانت مريضة بالغدة ووصل وزنها لـ45 كيلو، واضطرت لاستئصال الغدة ذلك الوقت.