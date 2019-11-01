شكرا لقرائتكم خبر عن درة تكشف سبب عدم زواجها ورفض والدها للتمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت النجمة التونسية درة محركات البحث وتريندات مواقع التواصل الاجتماعى، خلال الساعات الماضية بعد استضافتها فى برنامج معكم المذاع على قناة cbc، للإعلامية منى الشاذلى.

تحدثت الفنانة درة عن شخصية حبيبة في مسلسلها الجديد بلا دليل، موضحة أن المسلسل جذبها لأنه مختلف عن كل الأدوار التى قدمتها، خاصة أنها محور الأحداث في المسلسل.

وأضافت درة أن شخصيتها في المسلسل مليئة بالتناقضات التي تجعل تجسيد الشخصية في غاية الصعوبة والمتعة في التمثيل، منوهة أن مؤلفة المسلسل قامت بحكي المسلسل لها في خمس ساعات ووافقت بعد ذلك.

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وقالت درة: "ممكن ناس تقعد سنين علشان توصل للى أنا وصلتله، وكمان فى ناس وصلت أسرع منى، وأنا بشتغل بقالى 12 سنة وعملت خطوات كتيرة وأخدت السلم من أوله".

وتابعت: "من أول ما جيت مصر اشتغلت مع أسماء كبيرة، وأنا فخورة جدًا بده وسعيت فعلاً لكده، ولكن كان فيه أوقات كتير صعبة وكان فيه أعمال ناجحة وأعمال لأ".

وأشارت درة إلى أنها خريجة اقتصاد وعلوم سياسية وكانت تحب التمثيل منذ كانت بالمدرسة واتعرض عليها التمثيل عندما كانت تبلغ 13 عاما، ولكن والدها رفض لصغر سنها لخوفه عليها.

وعن عدم زواجها حتى الآن قالت: "ارتديت فستان الزفاف فى العديد من الأعمال الدرامية التي شاركت فيها ولكن عدم زواجى حتى الآن يرجع للنصيب ولعدم وجود شخص مناسب تجمعنى به قصة حب، فهذا شرط أساسى فى الشخص الذى سأتزوجه، وأنا ليس لدي متطلبات كثيرة، وزواجي ليس قرار، أنا نفسي معرفش امتى، لكن لو جاء النصيب وشخص مناسب حيحصل الزواج".