شكرا لقرائتكم خبر عن المنافس لـ GOT على أتم الاستعداد.. التريلر الرسمي لمسلسل The Witcher والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سنوات طويلة عرض فيها المسلسل الأسطوري Game of thrones بلا منافس أو مسلسل يسرد نمطا مماثلا لتلك الأحداث التي تتكلف ملايين الدولارات في الحلقة الواحدة، حتى قررت الشبكة الأمريكية الشهيرة المنافسة بمسلسل جديد بعنوان The Witcher.

وكشفت الشبكة الأمريكية عن التريلر الرسمي للمسلسل المنتظر عرضه يوم 20 ديسمبر المقبل، والذي ضم العديد من الأحداث التي لقيت استحسان الكثيرين، وظهر في التريلر الرسمي النمط الذي سيدور حوله المسلسل وهي قوي خارقة ومهارات قتالية كبيرة يتمتع بها بطل المسلسل ليخوض العديد من المنافسات حول شيء ما لم يتضح حتى الآن.

المسلسل الجديد The Witcher هو من بطولة الممثل العالمي هنرى كافيل، فريا ألان، جوى باتى، ميلى برادى، توم كانتون، أنيا تشالوترا، ايمون فارن، بيورن هلينور هارالدسون، آدم ليفى، جودى مايو، وهو مسلسل مصنف للكبار فقط، ويدور حول مكافحى جيرال أوف ريفيا صياد وحوش وحيد.