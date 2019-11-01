شكرا لقرائتكم خبر عن شائعة وفاة سمير الإسكندرانى تثير جدلا كبيرا على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت فى الساعات الماضية على صفحات كثيرة فى السوشيال ميديا شائعة خبر وفاة المطرب سمير الاسكنرانى، وتسببت فى جدل كبير، الأمر الذى أغضب الإسكندرانى من تلك الشائعة. وصرح سمير الإسكندرانى لليوم السابع، أنه بخير، وقالت ابنته نجوى إنه يتمتع بصحة جيدة وإن شائعة وفاته أمر سخيف وقلة أدب. وطالبت نجوى مروجى الشائعات بالكف عن تناول سيرة والدها وإطلاق تلك الشائعات السخيفة، قائلة: "أرواح الناس مش لعبة وكفاية قلة أدب". الفنان سمير الإسكندرانى من مواليد حى الغورية فى القاهرة عام 1938، ساعد المخابرات العامة المصرية فى الإيقاع بشبكة كبيرة من الجواسيس داخل مصر وإيهام العدو الإسرائيلى بالعمل لحسابه من عام 1958م لأكثر من عام ونصف العام، واستطاع الإيقاع بواحد من أخطر ضباط المخابرات الإسرائيلية والقبض عليه داخل مصر وهو "مويس جود سوارد".

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