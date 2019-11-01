شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "ستيف هارفي " بالجلباب والعقال فى الإمارات.. ومغردون: مرحبا أبو هارفى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أختار مقدم البرامج الأمريكي الشهير ستيف هارفي، الظهور فى دولة الإمارات بشكل مختلف، حيث أرتدى ملابس عربية .
ونشر الحساب الرسمي لموقع "الإمارات اليوم" فيديو يظهر به هارفي مرتديا الجلباب والعقال، مؤكدين ترحيب المغردين الإماراتين به، خلال زيارته للمشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب.
ورحب به بعض المغردون على طريقتهم، فقال أحدهم :"مرحبا ساعي أبو هارفي"، كما قال آخر :" وربي ستايله طلعنا واحد مننا وفينا".
ويعتبر هارفي من الشخصيات الإعلامية المؤثرة والملهمة حول العالم، ويقدم برنامج "اسأل ستيف" أو Ask Steve الذي يحظى بجمهور واسع.
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