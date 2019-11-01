شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحقيقه مليار و 270 مليون إيرادات.. هل يسير 2 Frozen على نفس النهج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الجزء الأول من فيلم الرسوم المتحركة الشهير Frozen الذي عرض عام 2013، إيرادات كبيرة بلغت ملياراً و270 مليون دولار خلال منافسة شباك التذاكر لينضم لقائمة أكثر أفلام شركة ديزني تحقيقاً للإيرادات في التاريخ.

وفى احصائية جديدة مبكرة عن الجزء الثاني من الفيلم الشهير الذي سيعرض يوم 22 نوفمبر المقبل، كشفت عن الأرقام المتوقع ان يحصدها Frozen 2، في الافتتاحية الأولى له، والتي توقعت الإحصائية أن تبلغ ما يقارب الـ 100 مليون دولار في الثلاثة أيام الأولى لعرضه بدور العرض، على أن يبلغ المليار دولار إيرادات بعد الأسبوع الرابع من عرضه في جميع أنحاء العالم.

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كان قد حصد الجزء الأول Frozen من السلسلة وقت عرضه عددًا كبيرا من الجوائز الفنية من أهمها جائزة الأوسكار الأولى، حيث حصل على جائزة أفضل فيلم «أنيميشن» وجائزة «Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Song»، كما فاز الفيلم بجائزة الجولدن جلوب أفضل فيلم رسوم متحركة، إضافة إلى جائزة «البافتا» و«African-American Film» و«American Cinema Editors» و«Annie Awards».

ويذكر أنه يجري النجم الأمريكى ديفيد ديجز محادثات للعب دور "سيباستيان" في فيلم ديزني المعاد إنتاجه من جديد "The Little Mermaid"، وسيباستيان هو سلطعون جامايكي، ومستشار للملك تريتون ويقدم واحدة من أشهر أغاني الفيلم، "تحت البحر".