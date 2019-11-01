مشاهير العالم بأزياء تنكرية لهالوين 2019

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ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور نجوم هوليوود الذين أبدعوا بالاحتفال بالهالوين.
وفي الوقت الذي عمد بعضهم لاختيار شخصيات شهيرة وتاريخية وشخصيات الرسوم المتحركة، ظهر البعض الآخر بأزياء تنكرية ذات طابع غريب وصادم، ما جعل التعرف إليهم أشبه بالمستحيل.
وفي هذا السياق جمعنا لكم بعض إطلالات نجمات العالم لتستوحوا منها في حفلاتكم التنكرية الخاصة وتستمتعوا أيضاً بمشاهدة أفكار نجومكم المفضلين في هذه المناسبة.
حليمة عدن اختارت شخصية أنجلينا جولي في فيلم ماليفسانت:
أتقنت عارضة الأزياء حليمة عدن Halima Aden تقليد شخصية أنجلينا جولي Angelina Jolie في فيلم ماليفسانت Maleficent، حيث اختارت الرداء الأسود المزين بالريش مع اكسسوار الرأس على هيئة قرنين.
وكذلك النجمة المكسيكية إيزا غونزاليس Eiza González اختارت الشخصية نفسها، الا أن حليمة تفوّقت عليها من ناحية اتقانها.
كايلي جينر اختارت مارلين مونرو:
اختارت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر Kylie Jenner شخصية مارلين مونرو Marilyn Monroe في فيلم Gentlemen Prefer Blondes الشهير، حيث ظهرت بالفستان الزهري والشعر الأشقر.
بيلا حديد اختارت شخصية Fred Flinstone
اختارت عارضة الأزياء الأمريكية، الفلسطينية الأصل، بيلا حديد شخصية Fred Flinstone الكارتونية الشهيرة، حيث ظهرت بتنورة وكروب توب مع الكثير من الاكسسورات لتشكّل مجموعة من العظام.
كيم كارداشيان اختارت شخصية ريس ويذرسبون في فيلم Legally Blonde
ظهرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان Kim Kardashian بشخصية النجمة ريس ويذرسبون Reese Witherspoon في فيلم Legally Blonde، حيث ظهرت بفستان باللّون الزهري مع الشعر الأشقر.
شاهدوا صور جميع النجوم التي جمعناها لكم.
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