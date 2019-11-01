أحلام توقف تصوير "ذا فويس" بسبب فجر السعيد

بكت الفنانة أحلام في كواليس برنامج "ذا فويس" عندما تذكرت صديقتها الإعلامية الكويتية فجر السعيد، التي لا تزال ترقد على سرير المرض في فرنسا، بانتظار إجراء عمليّة جراحيّة جديدة، بعد سلسلة عمليات خضعت لها بسبب خطأ طبّي كاد يودي بحياتها.

أحلام قالت رداً على سؤال حول آخر درس تعلمته من الحياة "تعلمت أنّ الدنيا لا تساوي شيئاً، وأنّ الانسان القوي يمكن أن يصبح في لحظة ضعيفاً جداً، وأن الحياة سهلة جداً ويجب ألا نقسو على أنفسنا لأنّنا لا بد وأن ننال ما كتبه الله لنا.".

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وتابعت "لا تركضوا خلف الدنيا بل ابقوا متصالحين مع أنفسكم. هذا هو القانون الذي لطالما إعتمدته في حياتي وتأكدت اليوم أنّه صحيح. الحياة لا تستحق أن نركض ونلهث خلفها بل يجب هي أن تقبل هي إلينا. تعلموا العبر والمواعظ من الحياة. عندما شاهدت فجر على السرير تأثرت كثيرا وأتمنى لو أنها تخرج بخير".

فجر أعادت نشر الفيديو وغردت على "تويتر" موجهة كلامها إلى الفنانة أحلام " حبيبتي أحلام الله لا يحرمني منك. تعالي لا تتأخرين حضري معايا العملية محتاجتك حدّي".

يذكر أن فجر خضعت لعملية تحويل مسار، وبسبب تسريب حصل تسمّم في دمها أثر على أعضائها الحيوية، ودخلت في غيبوبة ونقلت إلى فرنسا حيث لا تزال تعالج على حساب الدولة الكويتية.