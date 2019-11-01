هنادي الكندري تتحدث عن عملية تجميل خضعت لها

ردت الفنانة الكويتية على الشائعات التي طالتها، بعد خضوعها لتقنية تجميل لرفع الحاجبين، حيث أشارت بعض الحسابات أن أشارت إلى تضرر وجهها نتيجة التجميل.

وقالت هنادي الكندري في فيديو نشرته عبر "سناب شات" :"هذا الفيديو إهداء للحسابات التي نشرت عني الشائعات المنتشرة. لا يوجد بي سوى العافية لا يوجد ك إزراق في وجهي ولا منفوخ ولم أخضع لعمليات. كل ما فعلته انني حقنت ابرة خفيفة من أجل شد حاجبي الأول وإبرة ثانية من أجل شد ّ حاجبي الثاني. الآن أنا موجودة في الصالون سوف اضع الماكياج وأسرح شعري لكي أتوجه إلى معرض العطور. ربي خلقني حلوة شفيكم. إذا إهتميت زيادة وصرت احلى زيادة اشحالكم ".

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وكانت هنادي الكندري نشرت مقطع فيديو خلال خضوعها لعملية بسيطة لرفع وجهها تؤدي تالياً إلى رفع حاجبيها للتخلص من التغير الذي طرأ على وجهها بعد إعتمادها نظام غذائي للتخلص من الوزن الزائد.

يشار إلى أن هنادي الكندري تعرضت لمجموعة أزمات خلال الأسابيع الماضية، حيث تعرض إبنها للطعن كما نجت بأعجوبة من حادث سير.