لن تصدق ما يجنيه نجوم أموات بعد سنوات على وفاتهم

أعلنت مجلة "فوربس" عن أسماء المشاهير الأموات الأعلى دخلًا لعام 2019، حيث احتل الفنان مايكل جاكسون المرتبة الأولى بنسبة 60 مليون دولار ارباح، من الأعمال التي لا تزال تبث وتدفع حقوقها.
وحلّ الفيس بريسلي بـ 39 مليون دولار أرباح عام 2019، وهي المرتبة الثانية بعد مايكل جاكسون.
يذكر أن مايكل جاكسون توفي قبل 13 عاماً، بينما توفي ألفيس بريسلي عام 1977.
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