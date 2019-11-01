ميزانية ضخمة لـِ "وصية بدر" أول إنتاجات إيغل فيلمز في السعودية

زار المنتج جمال سنان قبل أيام، فريق عمل مسلسل "وصية بدر" الذي يتم تصويره في السعودية، وهو أول عمل دراميّ سعوديّ، تنتجه شركة Eagle Films، إخراج خالدالرفاعي، وترصد له الشركة المنتجة ميزانية مرتفعة، حيث يصوّر بتقنيات متقدمة ليكون نقلة نوعية في مستوى الدراما السعودية تحديداً.



العمل الذي يتم تصويره حالياً في الرياض، في المملكة العربية السعودية، بطولة نخبة من أبرز نجوم السعودية منهم مهند الحمدي، يعقوب الفرحان، محمد الطويان، ضي الهلالي، وسارة اليافعي وغيرهم من النجوم السعوديين وسيعرض عبر محطة MBC قريباً.



)وصية بدر) تقوم حكايته المشوقة جداً على ضرورة عدم الحكم على الأشخاص من خارجهم أو تصرفاتهم، بل بعد الغوص في أسباب تصرفاتهم وتاريخهم وأبعاد ما يبدر عنهم كله ضمن قالب من التشويق والدراما المحبوكة والممتعة.