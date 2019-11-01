أرقام قياسية لإعلان "المؤسس عثمان" لـ بوراك أوزجيفيت

يترقّب محبّو مسلسل "قيامة أرطغرل" ومحبّو الممثل التركي بوراك أوزجيفيت بشوق، انطلاق مسلسل "المؤسّس عثمان" الذي يلعب فيه بوراك دور عثمان ابن أرطغرل، الذي يأتي ليكمل مسيرته.

وقد كان لافتاً، حجم المشاهدة التي حظي بها الإعلان الثاني للمسلسل، إذ أنّها تجاوزت في أسبوع واحد فقط الـ35 مليون مشاهد.

ومن المقرر بدء عرض المسلسل، في الساعة الثامنة مساءً على قناة atv التركية الفضائية.

وتدور أحداث المسلسل حول قيام الدولة العثمانية ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث وأصغر أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية.

ويعرض المسلسل أيضًا الصراعات بين الدولة العثمانية والمغول والتتار والصليبين والفرس والروم.