بالصور: أغرب أزياء النجوم في هالووين

احتفل نجوم هوليوود مساء أمس الخميس، بليلة هالووين حيث تنافسوا في ارتداء أغرب الأزياء. البعض اختار أزياء مخيفة، والبعض الآخر أزياء لم تخل من دموية، والبعض فضّل الظهور بصورة جميلة عبر اختيار أزياء مستوحاة من الرسوم المتحرّكة أو من النجمات الراحلات مثل مارلين مونرو. إقرئي أيضًا: العارضة بريمروز آرتشر... جميلة وصغيرة في السن Advertisements كايلي جينر تتنكر على هيئة حورية البحر Ariel للهالوين "الجميلة" اختارت لكم أجمل صور الفنانين في هالووين فما رأيكم بها؟ إقرئي أيضًا: زوج كيم كاردشيان يتبرع بمليون دولار بمناسبة عيد ميلادها.. فما القصة؟!

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