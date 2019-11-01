المشاهير العرب والعالم بأزياء هالويين 2019

يحتفل عدداً من النجوم العرب والأجانب بعيد هالويين سنوياً مع نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول، حيث يظهرون بأزياء غريبة مرعبة بعض الشيء وينشرون صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

عربياً نشرت النجمة جويل مردينيان فيديو على حسابها الخاص في انستقرام وهي تظهر بثياب الهالويين أزياء الكرتون Alice.

كما أن النجمة المصرية رانيا يوسف ظهرت بثياب الهالويين برفقة ابنتها محتفلة بهذه المناسبة التي تعتبر من الطقوس الغربية.

أما عالمياً ظهرت النجمة ديمي لوفاتو بثياب الهالويين معتمدة مكياج غريب مرعب، كذلك تعاونت الممثلة الأمريكية فانيسا مع الممثل أوستن بتلر لإطلالة مناسبة للاحتفال .

واختارت كيندال جينر ثياب الساحرة باللون الأسود احتفالاً بالهالويين .

اقرئي ايضا:

النجوم العرب وأولادهم ونفس الإبتسامة

النجوم العرب في عطلة العيد

ابناء النجوم العرب بملامح أوروبية