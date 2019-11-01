المشاهير العرب والعالم بأزياء هالويين 2019

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يحتفل عدداً من النجوم العرب والأجانب بعيد هالويين سنوياً مع نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول، حيث يظهرون بأزياء غريبة مرعبة بعض الشيء وينشرون صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
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on Oct 31, 2019 at 2:28pm PDT
عربياً نشرت النجمة جويل مردينيان فيديو على حسابها الخاص في انستقرام وهي تظهر بثياب الهالويين أزياء الكرتون Alice.
كما أن النجمة المصرية رانيا يوسف ظهرت بثياب الهالويين برفقة ابنتها محتفلة بهذه المناسبة التي تعتبر من الطقوس الغربية.
أما عالمياً ظهرت النجمة ديمي لوفاتو بثياب الهالويين معتمدة مكياج غريب مرعب، كذلك تعاونت الممثلة الأمريكية فانيسا مع الممثل أوستن بتلر لإطلالة مناسبة للاحتفال .
واختارت كيندال جينر ثياب الساحرة باللون الأسود احتفالاً بالهالويين .
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