نادين ن. نجيم مشتاقة لـ لبنانها المزدحم

تزامنا مع ما يمر به لبنان في الآونة الاخيرة، والانتفاضات التي تجوب شوارعه ومناطقه وكافة اطيافه، نشرت النجمة نادين ن. نجيم صورًا لها على حسابها عبر موقع انستغرام ارفقتها بتعليق متمنية بأن تكون القترة القادمة افضل على لبنان مما نحن عليه اليوم.

نادين قالت في منشورها: “صحيح اشتقنا نرجع لحياتنا الطبيعية، بس صراحة اشتقنا اكتر للبنان من زمان، لبنان الحلو المستقر المزدهر وشعبه مبسوط عم يشتغلوا وينجحوا ويروحوا ويجوا مرتاحين، وزحمة على الطرقات وفرحة الاعياد وسواح. اوف شو اشتقنا لهيديك الايام لهيديك السنين“.

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وختمت نجيم كلامها بالقول: “بإذن الله ٢٠٢٠ رح تكون سنة حلوة علينا كلنا، بداية جديدة وخاتمة تعبنا”، مرفقة كلامها بهاشتاغ #لبنان_ينتفض“.

وقد ظهرت نادين في الصور طبيعية دون وضع اي من مستحضرات التجميل على وجهها، الامر الذي لفت متابعيها الذين أيضاً اشادوا بصحة كلامها. متمنين ان يعم الاستقرار لبنان وتعود اجواء الفرح والاعياد تعمّ شوارعه.

الجدير بالذكر ان نادين ن. نجيم كانت من الفنانين اللبنانيين الداعمين للحراك الشعبي الذي انطلق في ١٧ تشرين الاول الماضي والذي أسفر عن استقالة الحكومة اللبنانية، حيث شاركت نجيم في عدد من الاعتصامات وانضمت الى الشعب اللبناني في الساحات مطالبة بإنهاء الفساد ومحاسبة الفاسدين وغيرها من المطالب بأن يعيش اللبناني حياة كريمة ومستقبلاً افضل للأطفال والشباب اللبناني.