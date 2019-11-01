وائل كفوري يتسبّب بأزمة مرورية في الأردن.. والسببُ طائرته الخاصة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تسبّب الفنان اللبناني وائل كفوري في أزمة مرورية في الأردن بعد أن تسبّبت طائرته الخاصة بقطع الطرق خلال هبوطها، إذ كان متوجهًا لإحياء ليلةٍ في مهرجان "الهرم" المُقام في مدينة إربد شمال الأردن.

وفي التفاصيل فإنَّ كفوري ولدى وصوله إلى مكان الحفل، جرى قطع طريق إربد-عمان مؤقتًا، وهو الطريق الذي هبطت فيه الطائرة إضافةً إلى تواجد حراسةٍ أمنيةٍ في محيط الحفل، الأمر الذي تسبّب بازدحام السير وأثار الاستياء والتذمر من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن معتبرين أن المسؤول عن إغلاق الطريق اتخذ قرارًا خاطئًا وغير محسوب، خصوصًا وأنَّ المنطقة المذكورة تزدحم بصالات الأفراح عدا عن أنَّ هذا الطريق هو الطريق الرئيسي للخروج والدخول إلى المدينة.

وقامت بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي المهتمة بنشر فيديو يظهر فيه وهو يركب الطائرة متوجهًا إلى مكان الحفل، فيما تداول رواد التواصل الاجتماعي مقاطع أخرى تظهر الازمة التي تسبّبت بها الطائرة معربين عن استيائهم، إذ علّق أحدهم قائلاً: "الدولة صرفت بجوز بـ 1000 دينار دوريات وبنزين وتركوا اربد فاضيه عشان أمن وحماية البطل القومي وائل كفوري".

وكذلك انتشرت مقاطع فيديو أخرى تُظهر حماس الجمهور الحاضرين للحفل، وسعادتهم، كما أظهرت الحشود التي اجتمعت لسماع النجم اللبناني، الذي قدّم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه القديمة والحديثة وشاركوه غناءها.

وتأتي مشاركة المغني اللبناني في مهرجان الهرم ضمن جولة فنية له بعدد من محافظات الأردن، ومنها إربد إذ كان نشر في وقتٍ سابقٍ صورة البوستر الدعائي للحفل، وعلّق: "إربد، الأردن يوم 31 أكتوبر 2019".

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يُشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها مدينة إربد حفلًا غنائيًا كبيرًا لنجم عربي، لذا اضطرت الأجهزة الأمنية لتأمين المهرجان الكبير والعمل على تسهيل حركة مرور المركبات.

وعلى الصعيد الفني، حقّق كفوري نجاحًا بأغنية "استشبهت فيكي"، إذ حققت ما يقرُب من 7 ملايين مشاهدة على يوتيوب منذ طرحها. والأغنية تأليف منير بو عساف، وألحان هشام بولس، وتوزيع داني حلو.

يُذكر أنَّ وائل كفوري أحيا حفلًا بالسعودية في يوليو/تموز الماضي، على مسرح القاعة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.