أحمد فلوكس يتعرّض لموجة انتقادات وسخرية.. هكذا ردّ عليها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرج الفنان المصري أحمد فلوكس عن صمته، للردّ على حملة الهجوم الشرسة التي تعرّض لها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد نشره صورًا لزيارات قام بها إلى عدة مدارس بالإضافة إلى ندوات عن فيلم "الممر" الذي شارك في بطولته إلى جانب النجم أحمد عز.

وكان فلوكس قد واجه انتقادات وموجة سخرية حادة حيث اتهمه البعض بالمبالغة في الاحتفاء بدوره في فيلم "الممر"، وأنه يتعامل مع الموقف كأنه من أبطال حرب أكتوبر الحقيقيين.

وانتشرت الشائعات حول فلوكس في الساعات الماضية، كانت آخرها أنباء هروبه من أداء الخدمة العسكرية، والتي سرعان ما انتشرت كالنار في الهشيم على السوشيال ميديا، إلا أن الفنان الشاب قرّر الرد عليها عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك".

وكتب فلوكس تعليقًا على خبر هروبه من الخدمة العسكرية قائلًا: "خدمة عسكرية وتهرب.. طب إزاي... أنا مليش أخوات رجالة... اوعى يا فلوكس يكون فيه وأنا معرفش؟".

وحصل أحمد فلوكس على تكريم جديد عن دوره في فيلم "الممر"، في الحفل الذي أقامه قطاع الإنتاج الثقافي في ساحة الهناجر بالأوبرا، للاحتفال بنصر أكتوبر.

وشارك أحمد فلوكس في فيلم "الممر" مع أحمد عز، أحمد رزق، هند صبري، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، ومحمد الشرنوبي، تأليف وإخراج شريف عرفة.

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وجسّد أحمد فلوكس في الفيلم دور أحد الضباط في الجيش المصري، والذي تم أسره على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومع توالي الأحداث تم تحريره، إلا أنه نال الشهادة في النهاية.

ويتناول فيلم "الممر" المصري مرحلةً زمنيةً غابت عن السينما لفترة طويلة، حيث يُصوّر جزءًا من أحداث حرب 1967 وحتى حرب الاستنزاف.

وعلى الرغم من معالجة الفيلم لحقبة تاريخية يفصلها عن الجيل الناشئ الكثير، إلا أنه استطاع أن يُحقّق إيرادات عالية في شباك التذاكر.

يُذكر أن أحمد فلوكس قدّم العديد من الأدوار التي لاقت نجاحًا على مدار مشواره الفني، كانت آخرها مشاركته في مسلسل "الأب الروحي"، بالإضافة إلى تقديم دور البطولة في إحدى قصص مسلسل "نصيبي وقسمتك 2"، مع طليقته الفنانة هنا شيحة.