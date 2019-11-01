أنغام تتألق خلال أضخم حفل في مركز المنارة

أحيت الفنانة أنغام، مساء أمس الخميس، أضخم حفل في القاهرة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، والذي شهد أكبر تجمع جماهيري.

وقدمت أنغام عددا كبيرا من الأغاني الخاصة بها منها "عمرى معاك" و"حاله خاصه جدًا" و"ياريتك فاهمنى" و"بقول نسياك"، و"ولادبلت"، و"هدنه"، و"أساميك الكتيره"، و"حبايبنا"، و"هبدأ من الآخر"، و"مطمنه"، و"مهزومه"، و"بين البينين" و"عرفها بيا"، وغيرها من الأغاني.

ووجهت أنغام الشكر لكل من المايسترو هانى فرحات وأوركسترا المايسترو، وهندسة الصوت والإضاءة ومديرة أعمالها راندا رياض، بجانب توجيهها الشكر لكل من أعضاء فريق العمل الخاص بها عادل جمال، ومحمد جمال.

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