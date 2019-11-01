شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هلا رشدى تطرح كليبها الأول "نصيبها مجاش" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة الشابة هلا رشدي كليب بعنوان "نصيبها مجاش" كلمات محمود عبدلله، و ألحان أحمد عمار، توزيع موسيقي أحمد شوقي، إنتاج وهندسة صوتية "هاني محروس، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب من إخراج عفاف جريس.
وكانت هلا قد قدمت مؤخراً أغنية “واحدة من الجيل الجديد” خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة من كلمات راؤول وألحان مدين وتوزيع عمر اسماعيل وميكس وماستر مصطفى رؤوف وجيتارات مصطفى نصر.
يذكر أن هلا رشدى دخلت مجال الطرب والغناء من خلال السوشيال ميدىا قبل ان تتعاقد مع إحدى شركات الانتاج وتقوم حالياً بالتحضير لألبومها الأول.
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