صور| مع أسرتها.. داليا البحيري تحتفل بالهالووين في مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة داليا البحيري بـ"الهالووين"، وسط اسرتها، أمس، في مدريد.

ونشرت البحيري صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنتسجرام"، ظهرت فيها بملابس سوداء ومكياج مرعب، وعلقت: "ليلة هالووين في مدريد".

واحتفلت الفنانة داليا البحيري بعيد ميلادها منذ أيام، الموافق 24 أكتوبر الماضي، وشارك في الاحتفال الفنان عادل إمام، ونجله المخرج رامي إمام.

وتشارك البحيري في مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، بطولة عادل إمام، داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، أحمد فريد، طارق الإبياري، هدى المفتي، إخراج رامي إمام، إنتاج شركة ماجنوم للمنتجين هشام تحسين ورامي إمام.