فيديو| هاني شاكر يرفض اعتذار "بيكا": "القانون يحاسبه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رفض الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقيين، اعتذار مطرب المهرجانات حمو بيكا، بعد أن تعدى الأخير بألفاظ جارحة على أعضاء مجلس النقابة.

وقال الفنان هاني شاكر، في أثناء لقائه في برنامج "THE INSIDER"، المعروض على شاشة "دبي": "لا أقبل الاعتذار، وأعتقد أعضاء المجلس أيضا لم يقبلوا هذا الاعتذار، لان اللي حصل في النقابة دا شيء يحاسب عليه القانون".

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وأضاف شاكر:"واحنا ما تغلطش فينا كدا في خناقة ولا في كلمة زعل، لا دا تهجم وتصريح واضح على النقابة، والمرة الجاية هيكون في شتيمة وقلة أدب، وها يجي يهد النقابة، وعمل هاشتاج إزالة للنقابة، أد كدا النقابة عاملالك مشكلة، والناس اللي في النقابة أخلاقهم مش كويسة، ومرتشيين".

يذكر أن مطرب المهرجانات حمو بيكا، تقدم بالاعتذار إلى الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، عما بدر منه بعد اقتحامه نقابة الموسيقيين: "آسف لأمير الغناء العربي.. أنا أخوك الصغير ومش طالب غير إنك تساعدني وتاخدني تحت جناحك".

وقال بيكا، خلال حواره مع برنامج "على مسؤوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، السبت 26 أكتوبر: "أنا رُحت النقابة أكتر من مرة عشان آخد تصريح أشتغل به قانوني، وأول حفلة عملتها في الإسكندرية عشان أغنِّي طلعت تصريح مش باسمي وعملوا لي محضر"، مضيفًا: "بعدها قُلت أروح النقابة عشان أمشي قانوني، وقُلت لهم ساعدوني، وماحدش كان بيرد عليَّ. وعلى الرغم من التواصل مع الأستاذ هاني؛ فماكانش بيرد عليَّ".