لهذا السبب.. سيرين عبد النور تعيش أزمة نفسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشرت الفنانة البنانية سيرين عبد النور، صورة لها يظهر على وجهها الإرهاق عبر حسابها على"إنستجرام".

وكتبت سيرين، موجهة كلامها لمتابعيها: "رغم إنه نفسيتي تعبانة من الوضع العام، بس اشتقتلكن.. بس هيك".

يذكر أن سيرين عبد النور، شاركت في موسم رمضان 2019 بمسلسل "الهيبة 3"، وهو ‏من ‏إنتاح شركة صباح إخوان، وبطولة تيم حسن، منى واصف، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين‎.‎