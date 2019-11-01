- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
نشرت الفنانة البنانية سيرين عبد النور، صورة لها يظهر على وجهها الإرهاق عبر حسابها على"إنستجرام".
وكتبت سيرين، موجهة كلامها لمتابعيها: "رغم إنه نفسيتي تعبانة من الوضع العام، بس اشتقتلكن.. بس هيك".
يذكر أن سيرين عبد النور، شاركت في موسم رمضان 2019 بمسلسل "الهيبة 3"، وهو من إنتاح شركة صباح إخوان، وبطولة تيم حسن، منى واصف، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين.
كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب.. سيرين عبد النور تعيش أزمة نفسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.