حسن الرداد ينشر صورا من رحلته في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شارك الفنان حسن الرداد جمهوره بمجموعة من الصور، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، خلال رحلته في باريس. وظهر الرداد في الصور من أمام برج "إيفل"، كما حرص على إطعام الحمام المتواجد أمام البرج. وعلق الرداد على الصور :"عش اللحظات التي لا يمكنك وضعها في كلمات". يذكر أن حسن الرداد شارك في رمضان الماضي، بمسلسل "الزوجة 18" من بطولة ناهد السباعي، وهيدي كرم، وسلوى خطاب، وشيماء سيف، ومحمود البزواي، ومحمود الليثي، وكوكي، وإيناس كامل، من تأليف ورشة كتابة محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وأشرف على الكتابة أمين جمال، وإخراج مصطفى فكري ومن إنتاج ممدوح شاهين.

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