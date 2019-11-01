صورة| زينة تحتفل بـ"الهالوين"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرصت الفنانة زينة، على مشاركة جمهورها بصورة جديدة لها بمناسبة "الهالوين- عيد الهلع".
وظهرت زينة، في الصورة إلى جوار مجسم على شكل هيكل عظمي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، معلقة "قعدت أنا والست اللي ورايا قعدة صفا، وطلعت غلبانة".
يُذكر أن احتفالات الهالوين تُقام يوم 31 أكتوبر من كل عام، ويطلق عليه عيد الرعب، واعتاد أيضا الكثير من العرب الاحتفال بهذه المناسبة بارتداء الملابس التنكرية ووضع صيحات المكياج التي تمنحهم مظهرا مرعبًا وتغير من ملامحهم.
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