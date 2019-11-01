تراند اليوم : نشطاء يجبرون ابنة فنان شهير على إغلاق صفحتها بالفيس بوك...

بعد حملة الهجوم الشديد التي شنها رواد التواصل الاجتماعي عليها بعد وصفها للشيخ الراحل محمد متولي الشعرواي بالمتطرف، أغلقت خبيرة التجميل والإعلامية أسما منير ، ابنة الفنان شريف منير، حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“.

وكتبت أسماء تدوينة أخيرة لجمهورها قبل دقائق من إغلاق الصفحة: “مش ممكن.. محدش ينفع يقول كلمة، من غير هجوم هو في إيه؟ ايه التنمر والتعصب والبشاعة دي؟.

كانت البداية عندما أطلت "أسما" عبر متابعيها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة لهم: "صباح الخير عايزه اخد رأيكم في حاجه، بقالي كتير معنديش ثقه في اغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين و يا متشددين اوي يا خلطين الدين بالسياسة ، نفسي اسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟".

وعندما اقترح عليها أحد المتابعين متابعة دروس الشيخ الشعراوي عبر موقع "يوتيوب"، ردت قائلة: "طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه و مكنتش فاهمه كل حاجه، لما كبرت شفت كام ڤيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلاً عقلي ما عرفتش استوعبه.. حقيقي استغربت".

وحين ردت عليه إحدى المتابعات قائلة: "بالعكس ده كان بيحضرله عامة الشعب ال مش متعلمين"، علقت "أسما" قائلة: "هدورلك علي الڤيدوهات اللي خلتني ابطل اشوفوا".

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فيما انبرى العديد من المتابعين للدفاع عن "إمام الدعاة"، ومهاجمة "أسما" على رأيها فيه الذي بدا صادمًا لكثير من متابعيها.

وجاء في التعليقات: "الشعراوي عمره ما كان متطرف ده اجمل انسان فسر قرآن كريم ببساطه لكل مستويات متعلم و جاهل".

بينما ردت معلقة أخرى: "بصي خليكي في الشوبنج ودبي ولندن وبرنامج بتاعك الي مش بيقدم حاجه هادفه للجمهور وبلاش تغلطي في راجل لو عشتي عمرك كله مش هتعرفي تبقي زي ضفره حتي قال شعراوي متطرف ينهار اسود انتوا عاوزين ايه بجد".

