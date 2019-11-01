شاهد.. محمد منير في كواليس مهرجان الموسيقي العربية

نشر النجم الكبير محمد منير، صورة له من كواليس ما قبل حفل اليوم بمهرجان الموسيقي العربية في نسختة الـ 28 وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام. بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام. ومن المقرر أن يشهد الحفل عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والجمهور. Advertisements ويشار إلى أن آخر أعمال محمد منير أغنية "مهموم" والتي حققت نجاحًا كبيرًا بموقع اليوتيوب.

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