شاهد.. رسالة عمرو سعد إلى متابعينه

وجه الفنان عمرو سعد رساله لمتابعينه علي حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام.

وحيث كتب "سعد" قائلا: " مش صحيح أننا بنتغير لما حياتنا بتتغير .، احنا بنتغير لما نظرتنا لحياتنا بتتغير صباحكم اخضر". لما حياتنا بتتغير .، احنا بنتغير لما نظرتنا لحياتنا بتتغير صباحكم اخضر". يذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو سعد فيلم "حملة فرعون" الذي طرح في موسم عيد الاضحي 2019.

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