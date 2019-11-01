صورة.. ياسمين صبري في أحدث ظهور لها بإيطاليا

نشرت الفنانة ياسيمين صبري صورة لها باحد المدن بايطاليا وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام. التبادل الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام. وحازت الصورة علي اعجاب الكثير من متابعين انستجرام. Advertisements ويشار الي ان اخر اعمال ياسمين صبري مسلسل "حكايتي" الذي عرض في موسم رمضان 2019.

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