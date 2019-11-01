عبر الانستجرام.. نرمين الفقي تروج لـ "نصيبي وقسمتك"

روجت النجمة نرمين الفقي لمسلسل "نصيبي وقسمتك"3 وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. وحيث كتبت "الفقي" على الصورة قائلة:" غدا السبت ان شاء الله تعالى اولى حلقات نصيبى وقسمتك بعنوان مايطلبه المستمعون على قناة one ادعولنا بالتوفيق". الله تعالى اولى حلقات نصيبى وقسمتك بعنوان مايطلبه المستمعون على قناة one ادعولنا بالتوفيق". يشار الي ان حكاية "ما يطلبه المستمعون" بطولة كلا من: نرمين الفقي، وإيهاب فهمي، وميدو عادل، وكريم الحسيني، ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكرى ومن إنتاج أحمد عبدالعاطي وشركة سينرجى للإنتاج الفني.

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