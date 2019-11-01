بدأت الإعلامية المتميزة رنا عرفة، تسجيل أولى حلقات برنامجها الجديد " الهانم والبيه" ، علي قناة صدي البلد 2، ويشاركها تقديم البرنامج الإعلامي والفنان " ممدوح الشناوي " .
تدور فكرة برنامج " الهانم والبيه" حول مشاكل وحكايات الأسرة المصرية، وطبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة من خلال طرح رؤى جديدة لحل المشاكل والخلافات ويضم البرنامج عددا من الفقرات المتنوعة والخفيفة ، ويعرض يوميا على شاشة صدي البلد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء .
يذكر أن آخر برامج "عرفه " التلفزيونية ، كان برنامج " قعدة ستات " ، الذي عُرض عبر شبكة أوربت، وشاركها تقديمه كل من: أميرة فراج ، مروة صبري .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد قعدة ستات.. رنا عرفة تعود بـ" الهانم والبيه " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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