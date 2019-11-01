هل يجتمع أحمد حلمي ومنى زكي بعمل مشترك قريبًا؟

لطالما انتظر عشاق الثنائي المميز احمد حلمي وزوجته منى زكي، عملاً مشتركًا يجمعهما، خصوصًا أنهما يتمتعان بحسّ فكاهي واحترافية في التمثيل، وهما قادران على خوض تجربة جديدة ناجحة سويًا، كما عوّدا جمهورهما في كافة الأعمال السابقة.

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“زكي” تطرقت الى هذا الموضوع في مقابلة ضمن برنامج “عرب وود”، حيث اشارت الى انها وزوجها ايضا بانتظار الفرصة المناسبة ليخوضا هذه التجربة، معللة سبب تأخرهما في تقديم عمل مشترك هو عدم وجود النص والشخصيات المناسبة التي تجذبهما لتقديم هكذا عمل جديد، متمنية ايجاد نصًا مميزًا قريبًا.

من جهة أخرى، اوشكت الممثلة منى زكي على الانتهاء من تصوير مشاهدها في فيلم “العنكبوت”، والذي تتشارك في بطولته مع نخبة من نجوم التمثيل في مصر ابرزهم احمد السقا، محمد لطفي، ريم مصطفى وغيرهم، في حين تستعد لخوض تجربة جديدة ضمن فيلم “الصندوق الاسود” للمخرج محمود كامل في أول تعاون بينهما، لكنها لم تباشر بتصوير مشاهدها بعد.

أحداث الفيلم تدور في اطار بوليسي، حيث تلعب منى دورا مختلفا وجديدا، اذ تكون امرأة حامل وتتعرض للعديد من المواقف المشوقة، حيث يكون الرابط القوي بينها وبين الجنين المنقذ الاساسي لها لتخطي كافة المصاعب والمشاكل التي قد تواجهها، وتصرّ على تمسكها بالحياة.