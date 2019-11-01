محمد فراج يقابل منى زكي في "الصندوق الأسود"

القاهرة - لايف ستايل
انضم الفنان محمد فراج، لفريق فيلم "الصندوق الأسود"، والذي تقوم ببطولته الفنانة منى زكي، بعد تعاقده رسميًا مع المنتج جابي خوري.
ومن المقرر انطلاق التصوير في منتصف نوفمبر الجاري. الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الإثارة والتشويق، من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل. ويقدم "فراج" خلاله دور "هجّام"، وهي شخصية مثيرة للجدل داخل أحداث الفيلم، وتتصاعد الأحداث بسببها حتى النهاية.
يُذكر أن محمد فراج شارك مؤخرًا في بطولة فيلم "الممر"، مع أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.
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