القاهرة - لايف ستايل
حرصت الفنانة كندا علوش، على مشاركة جمهورها صورة جديدة لطفلتها "حياة عمرو يوسف"، في عيد مولودها الأول، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام.
وعلقت علوش على الصورة قائلة " ماعم صدق انو مرت سنة، الحمدلله على أحلى هدية الله بعتلنا ياها، الله يخليها ويحميها ويقدرنا نهتم فيها ونسعدها، الله يخليلكم ولادكم ويطعم كل مشتهي، حياة عمرو يوسف".
وسرعان ما علق نجوم ومشاهير الفن على الصورة التي حصدت أكثر من 130 ألف أعجاب خلال دقائق، وكتبت الفنانة التونسية درة "ما شاء الله"، بينما علقت الفنانة أيتن عامر قائلة " الله يحميها ويخليها"، والفنانة لطيفة كتبت "الله يجميها"، واكتفت الفنانة كارول سماحة باضافة بعض الايموشن على الصورة.
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كانت هذه تفاصيل خبر هكذا احتفلت كندة علوش بأول عيد ميلاد لطفلتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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