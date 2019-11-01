رد فعل غير متوقع من محمد رمضان على تصريحات هانى شاكر الساخرة ضده

رد النجم محمد رمضان بكلام غير متوقع، على تصريحات النجم هاني شاكر – نقيب الموسيقيين – الساخرة ضده في أحد البرامج الفنية الإخبارية العربية، والذي قال فيها "إن رمضان يغني راب "اللي كلام كلام ورا كلام".



وأضاف نقيب الموسيقيين فى البرنامج ناصحاً محمد رمضان بشكل ساخر:"أنا بتمنى لو ناوي يكمل إنه ينوع، عرفنا إنه نمبر وان ومفيش غيره وإنه السلطان، وبيشيلوه على المسرح زي الملوك، وبيقلعوه الجزمة، يا ريت يكون في جديد"، ليكون رد محمد رمضان عليه غير متوقع ويكتفى بعبارة "حاضر يا أستاذ"، خاصة وأن رمضان معتاد على الرد بقوة على منتقديه.

وطرح محمد رمضان أغنيته الجديدة "السلطان" على موقع يوتيوب وتصدر بها الترند وتخطت الكليب 6 ملايين مشاهدة فى 5 أيام فقط، حيث تم تصوير الكليب فى أحد قصور مدينة مراكش بدولة المغرب ومن من إخراج حسام الحسينى، الذى تعاون معه من قبل فى 3 أغنيات كان آخرها "إنساى" مع المغنى المغربى سعد لمجرد.

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