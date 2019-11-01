شكرا لقرائتكم خبر عن "العارف" أحمد عز فى جاردن سيتى اليوم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم أحمد عز مشاهده فى فيلم "العارف"، اليوم الجمعة بحى جاردن سيتى، ويستمر التصوير لمدة يوم واحد وينتقل عز بعدها إلى ديكور آخر لاستكمال التصوير، وتجمع المشاهد بينه وبين أحمد فهمى وآخرين من النجوم.

وانتهى أبطال الفيلم من تصوير 3 أسابيع فى أحداث العمل آخرها 10 أيام تم تصويرها فى بلغاريا، وجمعت بين أحمد عز وأحمد فهمى ومصطفى خاطر واللبنانية كارمن بصيبص، ويتبقى 3 أسابيع أخرى فى أحداث الفيلم، سيتم تصويرها ما بين القاهرة ودولة أخرى جار الاستقرار عليها، تمهيدا لطرحه فى دور العرض بموسم إجازة منتصف العام الدراسى 2020.

"العارف.. عودة يونس" من بطولة، أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وتدور أحداث الفيلم حول قضية الحروب فى وقتنا المعاصر، لاسيما حرب العقول التى تتعرض لها الشعوب، وما يتعلق من سيطرة القراصنة.

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ومن ناحية أخرى يحضر أحمد عز لمسرحية جديدة بعنوان "علاء الدين والعفريت" ويقوم بالعديد من البروفات على مسرح كايرو شو، ويشارك فى المسرحية الفنانة الشابة تارا عماد.