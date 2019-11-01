شكرا لقرائتكم خبر عن أسما شريف منير تعتذر بعد الهجوم عليها بسبب الشيخ الشعراوى.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت المذيعة الشابة اسما شريف منير الجدل خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعى، بسبب تصريحاتها التى اعتبرها البعض أنها مسيئة للشيخ الراحل الشيخ محمد متولى الشعراوى.

وردت أسما شريف منير عبر صفحتها الشخصية "فيس بوك"، قائلة: " حصل بينى وبين شخص حوار أسأت فيه التعبير عن اللي عايزه أقوله و حساه، اتفهم كلامى على أنى انتقد فضيلة الشيخ متولي الشعراوى، أنا بتكلم من غير ما بحسب كلامي و انا مقصدش بأى حال من الأحوال إني أغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كده ، انا مش بقيم فضيلة الإمام ، أنا عموما عمرى ما أحب أغلط فى حد".



وتابعت أسما قائلة: "انا بعتذر جدا جدا عشان لم استطع ان احسن التعبير واختيار الكلمات الصحيحة وده يمكن عشان لسه بتعلم و ده عن عدم ادراك، انا لسه بتكلم علي طبيعتي زي اول يوم قررت اني اظهر على السوشيل ميديا، بس دلوقتي لازم اخد بالي من كل كلمة بقولها عشان كل حاجه بتتحسب عليا و ده جديد عليا ، و كل مافي الموضوع اني كنت بدور عن مرجع دينى و دروس دينية عشان أفهم بشكل مبسط".

وأضافت: "عشان افهمه كنت محتاجه حاجه تناسب استيعابي ، والشيخ الشعراوى أعمق من قدراتى لأني في حاجات فعلاً مفهمتهاش، وانا مبتدئة بحاول أتعلم وأقرب أكتر من ربنا، و عموما انا بعتذر فعلا عن ذلت لساني وكلمتى..وحقيقي انى اكن للشيخ الشعراوى كل احترام وتقدير رحمه الله وجزاه كل خير... و ربنا عالم نيتي ايه".

وشهدت الساعات القليلة الماضية، هجوماً نارياً من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ضد الإعلامية اسما شريف منير، بعد هجومها على الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي.

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وبدأت القصة حين نشرت "اسما" منشورا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة "صباح الخير عايزة اخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير معنديش ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متشددين أوى يا خالطين الدين بالسياسة، نفسي أسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟".

ورد أحد متابعيها من الأصدقاء على منشورها موجهاً إليها نصيحة بمشاهدة فيديوهات دروس الشيخ الشعراوي للاستفادة من علمه، وهو ما ردت عليه الإعلامية قائلة "طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدى الله يرحمه، ومكنتش فاهمة كل حاجة، لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلاً ما عرفتش استوعبه، حقيقي استغربت، هدور لك على الفيديوهات الى خلتنى أبطل أشوفوا".

يذكر أن أسما، تشارك والدها شريف منير، في تقديم برنامج "أنا وبنتي"، الذي يناقش في كل حلقة أحد الموضوعات التي تتناول الفرق بين الأجيال، من خلال مجموعة من الضيوف المختلفة.