شكرا لقرائتكم خبر عن حفيد الوز عوام.. محمود يس: فرحان عشان همثل أول مرة من ورق أبويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الممثل الصاعد محمود ياسين نجل السيناريست والفنان عمرو محمود ياسين، فى حدوتة " ما يطلبه المستمعون"، من بطولة نيرمين الفقى وإيهاب فهمى ورانيا ياسين ومحمد عادل، وإخراج أكرم فريد، والمقرر بدء عرضها غدا السبت على شاشة قناة ON، هذه الحدوتة ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك".

يظهر الممثل الصاعد محمود ياسين بدور عبد الله ، الشاب الثري الذي يصطدم بعائلته بسبب الميراث، وتعد هذه التجربة هى الأولى له كممثل.

ومن المعروف أن محمود عمرو ياسين هو حفيد النجم الكبير محمود ياسين، وعبر الحفيد عن سعادته البالغة بمشاركته فى أول تجاربه التمثيلية من خلال عمل ناجح كتبه والده.

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وعرضت خلال الأسابيع الماضية حكايات "ماتيجى يامليجى" للفنان محمد شرنوبى وحقق نجاحاً من خلال شخصية المعاق الذى قدمها خلال الأحداث بجانب دنيا عبد العزيز ومحمود حجازى وآخرين، وأخرج الحكاية مصطفى فكرى.

وعرضت أيضا حكاية "براد شاى" بطولة هبة مجدي وهانى عادل، و"اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و"مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، و"ع الهادى يازبادى" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و"كله بالحب" بطولة شريف سلامة وايمان العاصى، وحكاية "حبيبتى من تخون" بطولة طارق صبرى وميرنا نور.