تراند اليوم : حقيقة عودة الفنانة نسرين للتمثيل من جديد

يحتفل الفنان محسن محيي الدين اليوم الجمعة بعيد ميلاده الـ60؛ حيث إنه من مواليد مثل هذا اليوم الموافق 1 نوفمبر من عام 1959.

وكانت شائعات ترددت كثيرا حول عودة الفنانة المعتزلة نسرين إلى التمثيل، خاصة بعد عودة كثيرات من المحجبات المعتزلات إلى الفن بالفعل، وآخرهن حلا شيحة، ولكن الفنان محسن محيي الدين، زوج نسرين، أكدم عدم صحة هذه الشائعات مطلقا.

وأوضح محسن محيي الدين أيضا أنه لم يجبر زوجته الفنانة نسرين على الاعتزال، مشيرا إلى أن الفنانة المعتزلة نسرين تستمتع بحياتها بعيدًا عن الأضواء.

وقال محسن محيي الدين في ندوة صحفية : إنها اكتشفت عالما جديدا بعيدا عن الوسط الفني، ولكنها في الوقت نفسه لم تختف نهائيا على المستوى الاجتماعي.