سهير رمزي تحتفل بعيد زواجها بلقطة رومانسية مع زوجها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية سهير رمزي بعيد زواجها من زوجها رجل الأعمال ‏علاء الشربيني.

الفنانة المصرية شاركت جمهورها بصورة رومانسية جمعتها بزوجها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت عليها بقولها: “كل سنة وإحنا طيبين”، وقد تلقت الكثير من تعليقات التهنئة من جمهورها.‏

يذكر أن الفنانة المصرية سهير رمزي تزوجت كثيرا وكان من بين هذه الزيجات رجال من خارج مصر وكانت أولى زيجاتها من الفنان السوداني إبراهيم خان، وقد استمر زواجهما عاما واحدا، وبعده انفصلت عنه وتزوجت سرًا من الأمير السعودي خالد آل سعود، الذي عاشت معه أقل من عام ثم طلقها.

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بعد ذلك تزوجت سهير رمزي من رجل الأعمال الكويتي محمد الملا، الذي كان متزوجا من الراقصة نجوى فؤاد لكن زواجه من سهير رمزي انتهى بالانفصال أيضا.

كما تزوجت سهير رمزي من رجل الأعمال السوري زكريا بكار، ولم يستمر زواجهما طويلا ومن بين الزيجات العربية زواجها من رجل الأعمال الخليجي اليمني علي منصور العودي، الذي طلقها بعد فترة قصيرة.

أما من المصريين الذين تزوجتهم سهير رمزي كل من حلمي بكر، فاروق الفيشاوي، محمود قابيل، رجل الأعمال سيد متولي، وزوجها الحالي رجل الأعمال علاء الشربيني.