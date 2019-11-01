أحمد فلوكس يلتقي حلا شيحة ويغازلها بلقب «سندريلا».. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
التقى الفنان المصري أحمد فلوكس بالفنانة حلا شيحة، شقيقة طليقته الفنانة هنا شيحة، وكان بصحبتها طفليها “خديجة وأحمد”.
الفنان المصري عبر عن سعادته الشديدة بهذا اللقاء، ونشر صورة تجمعه بحلا وأبنائها، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”.
فلوكس منح حلا لقب “سندريلا الفن”، بقوله: “مبسوط اني شفتك النهارده يا سندريلا الفن و مبسوط اني شفت خديجه القمر والوديع أحمد كانوا واحشني قوييييي”.
تعليق الفنان أحمد فلوكس كشف عن العلاقة الطيبة التي تربطه بطليقته الفنانة هنا شيحة وأهلها، وأن الانفصال لم يخلق بينهما أي عداوة.
وكانت هنا شيحة قد أعلنت انفصالها عن الفنان أحمد فلوكس بعد زواج استمر 9 شهور فقط، وفي هدوء تام.
هنا أكدت على احترامها الشديد لأحمد فلوكس، وقالت إنه لم يسئ لها ولم يفعل ما يجرحها، ولكنهما بعد شهور زواج لم يشعران بالراحة سويا، مما جعلهما يقرران الانفصال.
كما أكد فلوكس أنه يحب هنا ويحترمها ويحب أهلها، حيث قال: “مش شرط علشان في انفصال يبقى فيه عداوة”،
وأضاف: “أنا بحب هنا جدا وبحترمها جدا وبحب أهلها جدا، وما بيننا أكبر من أي شيء، وده مش كلام دباجة، وأنا متأكد إن يوم ما يحصلي حاجة هتبقى هنا في ضهري هي وعائلتها وأنا كمان، في حاجة اسمها عشرة وأصول”.
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