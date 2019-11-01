هل قصدت طليقة أحمد الفيشاوي إبداء رغبتها في الزواج؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت هند الحناوي، طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة من جلسة تصوير حديثة لها.

وعلقت هند الحناوي على الصورة قائلة: “يسأل الناس لماذا أنت غير مرتبطة، أنت جذابة وذكية ورائعة.. وأنا أقول: أنا مؤهلة” الأمر الذي فهمه البعض بأنه إعلان منها لرغبتها في الزواج مرة ثانية.

جاء ذلك بعد قضية النفقة التي اشتعلت بينها وبين طليقها الفنان أحمد الفيشاوي، بعد رفض الأخير سداد نفقة ابنته لينا، وكانت المحكمة قد قضت بحبسه شهرًا لعدم سداد النفقة.

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ابنة أحمد الفيشاوي، كانت قد كشفت سر عدم حضورها لجنازة جدها الفنان فاروق الفيشاوي، مؤكدة أن والدها حرمها من القدوم لمصر، وذلك بحكم الدعوى التي كسبها مؤخرًا بأن ابنته لو قدمت لمصر فلا يجوز لها العودة دون موافقته.

وكان أحمد الفيشاوي، قد علق على أزمته مع طليقته، من خلال فيديو عبر انستجرام، قال فيه، إن طليقته قامت بإيهامه بأنها ستسافر بابنته إلى إنجلترا لتعليمها، في حين أنها تتهرب من تنفيذ حكم قضائي جنائي صادر ضدها بالحبس، لأنها ضُبطت برفقة رجل غريب في تمام الساعة الرابعة والنصف فجرًا في حالة سكر، وفقًا لما هو وراد في الفيديو عن مكتب المحاماة، وهو الأمر الذي نفته هي.