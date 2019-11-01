هكذا احتفلت كندة علوش بعيد ابنتها الأول

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Nov 01, 2019
احتفلت الممثلة كندة علوش بعيد ابنتها “حياة” الاول.
ونشرت كندة صورة قديمة لها تجمعها مع ابنتها في الساعات الاولى من عمرها وكتبت تعليقاً مؤثراً جاء فيه: “ماعم صدق انو مرت سنة الحمدلله على أحلى هدية الله بعتلنا ياها.. الله يخليها ويحميها ويقدرنا نهتم فيها ونسعدها الله يخليلكم ولادكم ويطعم كل مشتهي”.
وكان الممثل المصري عمرو يوسف وزوجته الممثلة السورية كندة علوش قد رزق بمولودتهما الاولى مطلع نوفمبر 2018
نذكر ان كندة وعمرو تزوجا في يناير 2017 وذلك بعد قصة حب بينهما.
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