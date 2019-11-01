فرح بسيسو: بدأتْ شهرتها من "الجوارح".. وتزوّجت من رجل أعمال مصري!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حقّقت الفنانة الفلسطينية فرح بسيسو شهرةً واسعةً ونجاحًا كبيرًا في فترة التسعينات، ساعدها على ذلك جمالها البسيط الطبيعي وهدوؤها ونعومتها الذين لفتوا الأنظار إليها.

شاركت في العديد من الأعمال السورية الناجحة من بينها الجوارح بدور بثينة، عرسان آخر زمن، كما شاركت كضيفة شرف في الجزء الأول من مسلسل الفصول الأربعة.

اشتهرت بسيسو في الدراما السورية وعرفها الجمهور العربي كفنانة سورية، إلا أن بسيسو هي فنانة فلسطينية لأب من غزة وأم من نابلس، ولدت في مدينة نابلس، وانتقلت وعاشت في الكويت وهي بسن الـ 3 سنوات، وبقيت هناك حتى بدأت مشوارها الفني في سوريا.

بالإضافة لمسلسل "الجوارح" قدّمت بسيسو عددًا من الأدوار المهمة التي تركت بصمةً في تاريخها ولدى جمهورها، من بينها دور الجليلة في مسلسل "الزير سالم" إلى جانب الفنان رفيق علي أحمد، والفنان سلوم حداد والفنانة سمر سامي، وعدد كبير من نجوم الفن في سوريا، وقدّمت دور الجليلة زوجة كُليب.

كان آخر أعمالها مسلسل "حلاوة الروح" والذي شارك فيه عدد من نجوم سوريا ومصر ولبنان، من بينهم الفنان المصري الراحل خالد صالح، والفنان السوري مكسيم خليل، كما اقتحمت عالم تقديم البرامج وشاركت في تقديم "كلام نواعم" على قناة ام بي سي، وشاركت الفنان السوري عابد فهد في مسلسل لعبة الموت وجسّدت دور شقيقته.

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فنانة هادئة ومُسالمة، هكذا يراها الكثيرون خاصةً أنها لم تحاول إثارة الجدل حولها، كان لها تصريح واحد هجومي ضد الفنانة سلافة فواخرجي، إذ صرّحت بعد عملهما سويًا في مسلسل كليوباترا أنها من المستحيل أن تعمل مع فواخرجي من جديد تحت أي ظرف من الظروف.

تزوّجت من رجل أعمال مصري الجنسية تربطها به صلة قرابة، إذ كشفت بسيسو أن زوجها هو ابن خالها والذي حصل على الجنسية المصرية لانتقال عائلته للعيش هناك منذ سنوات، ولديها منه ابنتان تحملان الجنسية المصرية، وكشفت بسيسو في وقت سابق أنها تُقيم في مصر وتربطها علاقات صداقة كبيرة بنجوم الكويت وسوريا.

ابتعدت عن الأضواء منذ فترة طويلة جدًا، خاصة بعد انتهاء مشاركتها في برنامج كلام نواعم، ولم تظهر لها صورة إلا في عام 2017 مع ابنتيها، وعادت بعدها لتختفي عن الأضواء والصحافة.