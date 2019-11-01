كم يتقاضى كريم عبدالعزيز وأحمد عز في "كيرة والجن"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يستعد النجمان كريم عبدالعزيز وأحمد عز، لبدء تصوير فيلمها السينمائي الجديد "كيرة والجن"، المأخوذ عن رواية 1919 للكاتب والروائي المصري أحمد مراد.

وكشف مصدر داخل الشركة المنتجة للعمل في تصريح خاص لـ"فوشيا"، عن رصد الشركة لميزانية مفتوحة، موضحًا أن النجمين اتفقا مع الشركة على مقابل مادي قيمته 70 مليون جنيه لكلاهما.

وأكد المصدر أن التصوير سيبدأ في ديسمبر المقبل، حيث يتم حاليًا بناء ديكورات الفيلم وستتضمن العديد من الديكورات التاريخية الخاصة بالمرحلة الزمنية التي تدور فيها أحداث الفيلم.

ونوّه المصدر أن العمل سيكون الأضخم إنتاجيًا في سوق السينما المصرية وسيتم عرضه في صيف 2020 المقبل في السينما المصرية وعدد من سينمات الدول العربية والخليجية.

وتدور أحداث الفيلم حول أحمد عبدالحي والشهير بـ"كيرة" ويجسده كريم عبدالعزيز، وهو شاب وطني ينشغل بقضايا بلاده خلال الفترة الزمنية لعام 1919 ويتم اتهامه بالخيانة والتطرف، فيما يجسد أحمد عز شخصية "الجن" خلال أحداث العمل ويكون له دور فيما يحدث لكريم عبدالعزيز.

Advertisements

ويتناول الفيلم فترة الاحتلال البريطاني ويعرض الكثير من البطولات الوطنية للجنود المصريين في هذه الفترة.

وفيلم "كيره والجن"، يجمع النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، في أول عمل سينمائي، وهو من تأليف أحمد مراد وأخراج مروان حامد، ويعقد مخرج العمل جلسات عمل مكثفة لوضع قائمة باسماء الممثلين المقرر مشاركتهم فى العمل، والبدء فى إبرام التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة.

من جهة أخرى يواصل النجم كريم عبد العزيز حاليًا تصوير مشاهده في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، ويجسد من خلاله دور مقدم برامج، يناقش فيه القضايا الأسرية فى المجتمع المصري، ويدخل في صراعات وخلافات مع زوجته الأولى، التي تطلب منه الطلاق لكنه يرفض، ثم يقابل فتاة أخرى تجسد دورها الفنانة دينا الشربينى بالصدفة ويقع فى حبها، وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها.

أما الفنان أحمد عز فانتهى من تصوير العديد من المشاهد في فيلمه السينمائي "العارف.. عودة يونس"، على أن يتم عرضه مع بداية عام 2020، ويتبقى له أسبوعين وينتهي من تصوير أحداث الفيلم بالكامل، ويشارك في بطولة الفيلم محمود حميدة، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص وركين سعد، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء.