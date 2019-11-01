أروى جودة: حاولتُ تعلم قيادة الطائرات لكن تلقيتُ هذه الصدمة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية أروى جودة عن توجهاتها العملية حال اعتزالها الفن بشكل نهائي، مشيرة إلى أنها تحب مجال التصميم، خاصة الأزياء والمجوهرات.

وقالت أروى في تصريحات تلفزيونية: "سبق وأن عملت فترة كعارضة أزياء، ومن المتوقع أن أعمل في التصميمات بعيدًا عن التمثيل".

وأضافت: "كما أنني أحب قيادة الطائرات، وتواصلت من قبل مع شركة لكي أتعلم، ولكني تلقيت صدمة وهي أنني تخطيت السن المسموح للقبول بكثير، ‏لذلك سوف أتعلم قيادة الطائرات كهواية وليست كمهنة".‏

وتابعت: "كما أنني أود أن يكون لدي مطعم وجبات سريعة صغير، ولكني لن أعمل به بل سأكتفي بصورتي فقط".

وأردفت: "ومن المهن التي كنت أود أن أمتهنها أيضًا، هندسة الصوت لأنني أعشق الموسيقى، وأيضًا كانت أود العمل كمهندسة ديكور".

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وتشارك أروى جودة صاحبة الـ40 عامًا في فيلم "أشباح أوروبا" مع الفنانة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي، سيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى.

وكان آخر ظهور درامي لأروى جودة، عبر مشاركتها في مسلسل "صانع الأحلام" الذي ‏عُرض ‏في ‏شهر رمضان ‏‏2019، مع مكسيم خليل وإيلي متري ورنا ريشه وطوني عيسى ومي سليم وجيسي ‏عبدو، ‏من ‏إخراج محمد عبدالعزيز، وتأليف بشار ‏عباس.‏

وسبق أن خطفت أروى جودة الأنظار في عرض أزياء المصمم أيمن لحموني في القاهرة، حيث ظهرت بفستان زفاف أبيض شديد الأناقة، ووضعت تاجًا كبيرًا وطرحةَ زفافٍ طويلةً على رأسها، وتزيّنت بمكياج قوي ومجوهرات ماسيّة، في إطلالة حازت على إعجاب جميع الضيوف.

يذكر أن الفنانة المصرية أروى جودة اعترفت في وقت سابق بإجرائها عملية تجميل واحدة في جزء معين من وجهها، لم تكشف عنه، إلا أنها أشارت إلى أنها قررت إزالتها بعد ذلك.