ديانا حداد تُغضب نجوى كرم وملحم زين.. ماذا فعلتْ؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شارك عدد من نجوم الفن في لبنان وهم نجوى كرم وديانا حداد وملحم زين وعاصي الحلاني في إحياء "ليلة بيروت" ضمن فعاليات موسم الرياض 2019.

وبهذه المناسبة قرر النجوم الأربعة تقديم وصلة غنائية تجمعهم على المسرح لإهدائها إلى بلدهم لبنان عبر غناء أغنية "تعلى وتتعمر يا دار".

وأثار فيديو الأغنية التي قدمها نجوم لبنان الأربعة حالة من الجدل في موقع تويتر بين رواد الموقع اللبنانين بسبب الظهور غير المدروس لهم وطريقتهم في أداء الأغنية خاصة أنها مُهداة إلى وطنهم لبنان.

وكان النصيب الأكبر من الانتقادات والهجوم من نصيب الفنانة اللبنانية ديانا حداد والتي حاولت الاستحواذ طوال الوقت على المسرح، عن طريق الغناء طوال الوقت وفرض صوتها على صوتهم، كما أنها لم تمنحهم الوقت للغناء، وبدا الانزعاج واضحًا على الفنانة نجوى كرم والفنان ملحم زين، فيما بدا عاصي الحلاني الأكثر هدوءًا.

وبعد انتهائهم من الغناء غادرت كرم وزين المسرح بشكل سريع دون أن يسلموا على حداد، فيما بقي الحلاني وقدم التحية لها محاولًا تدارك الأمر.

وهاجم رواد تويتر الفنانة اللبنانية ديانا حداد بسبب تصرفها، ومحاولتها السيطرة على المسرح بدون الإكتراث لوجود نجوم بقيمة كرم والحلاني وزين، واعتبر البعض ان ما قامت به حداد سقطة وغلطة كبيرة خاصة أن الأغنية وطنية والهدف منها تقديم وصلة خاصة لبلدهم في ظل الظروف التي تعيش بها لبنان حاليًا.

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فيما دافع جمهور الفنانة ديانا حداد عن نجمتهم مبررين أن قوة صوتها تفوقت على زملائها، وانها تصرفت بعفوية ولم تقصد إحراجهم إلا أنهم لم يتقبلوا الأمر.

في المقابل لم يصدر أي تعليق من قبل بقية النجوم (نجوى كرم، ملحم زين، عاصي الحلاني) حول ما حصل وحول تصرف حداد، ولم تخرج حداد نفسها للتعليق على الأمر بعد الهجوم الذي تعرضت له.

وعلى صعيد مختلف أطلقت الفنانة اللبنانية ديانا حداد أغنية منفردة بعنوان "اشتقنا" تعاونت من خلالها مع الشاعر مانع بن سعيد العتيبة، والملحن علي صابر وهي من توزيع عثمان عبود، وكانت الفنانة اللبنانية قد أعلنت عن حماستها للمشاركة في موسم الرياض والتقائها الجمهور السعودي.