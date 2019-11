باسم ياخور يُنهي "أكلناها" مع ديمة قندلفت.. هل حاول إحراج سلاف فواخرجي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عُرضتْ يوم أمس الحلقة الأخيرة من برنامج "أكلناها" للفنان السوري باسم ياخور، وكانت وتيرة الحلقات متفاوتة من حيث نسب المشاهدة والجدل وفق جرأة ضيف الحلقة وتصريحاته التي يُطلقها، خاصةً أن البرنامج يقوم على الأسئلة الموجّهة مباشرة للفنان أو تناول الطعام الذي تمّ تحضيره بمكوّنات غريبة.

وحلّت النجمة السّورية ديما قندلفت ضيفةً على البرنامج بالحلقة الأخيرة، ولكن اللافت خلال الحلقة هو تكرار اسم الفنانة السّورية سلاف فواخرجي ضمن الأسئلة، حيث سألت ديمة قندلفت مُقدم البرنامج، عن دور العمر في حال خُيّر بين ممثلتين لدور البطولة وخيرته بينها وبين سلاف فواخرجي، فأجاب بدون تردد: "ديمة قندلفت مو لأنك قدامي أكيد، بس لأني بشوفك جوكر حقيقي بالأعمال الدرامية والكوميدية"، وتابع: "أنت شريكة ممتعة وتحترمي الشّريك وبتشتغلي بطريقة كتير صَح".

وأردف باسم ياخور أنه في حال خُيّر كمخرج لعمل لاختيار بطلة عمله فإن قندلفت ستكون من أولى خياراته.

ولم يعتذر باسم للاسم الثاني المقترح، ولم يقدّم أي تحية لسلاف فواخرجي، ما اعتبره البعض بمثابة تحجيم وتصغير لمسيرة فواخرجي الفنية.

وفي معرض الأسئلة المطروحة على الطرفين، سُئلت ديمة قندلفت عن سلاف فواخرجي، وخيرها ياخور بثلاث خيارات بماذا تتخطاها الأخيرة، بـ"القدرات التمثيلية أو الجمال، أم بالالتزام والهدوء؟".

فأجابت ديمة قندلفت بكل ثقة، أن فواخرجي تتخطاها بالجمال، وقالت: "هي إمرأة جميلة جدًا"، ليجيبها ياخور: "أنت امرأة جميلة وذكية جدًا، لكنك مُتعبة بالالتزام بسبب مزاجيتك".

ولم يُعقّب كلاهما على استخدام اسم الفنانة سلاف فواخرجي، وبدت ديمة متصالحة مع نفسها من دون لفّ ولا دوران.

لكن إقحام اسم الممثلة سلاف فواخرجي اعتبره البعض إحراجًا لاسم الفنانة البعيدة نوعًا ما عن هذه المشاجرات والنزاعات، فهل حاول باسم ياخور إنهاء الموسم بإثارة الجدل بزجّ اسم فواخرجي.

يُذكر أن البرنامج فكرته مستوحاة من فقرة Spill Your Guts or Fill Your Guts الشهير ضمن برنامج The Late Late Show الذي يقدّمه الممثل والكوميديان البريطاني جيمس كوردن.

العمل من إنتاج شركة "المنبر" وتولّت تنفيذه رولا سعد (صاحبة شركة "فانيلا برودكشن") فيما صُوّر أخيرًا في استديوات "بيروت هول" في سن الفيل. ولم يُعرف بعد عمّا إذا كانت قناة "لنا" تفكّر في تقديم موسم ثانٍ من "أكلناها".

وأثار البرنامج الكثير من الهجمات من قبل بعض الفنانين، مثل سوزان نجم الدين، وهجمات مضادة من قبل مُقدّمه، وأثار سكون الوسط الفني في سورية وكشف التحزبات والانقسامات في بعض الحلقات.