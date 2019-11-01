عمرو سعد: لهذا السبب أخفيتُ حياتي الشخصية عن الإعلام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُعتبر الفنان المصري عمرو سعد من الفنانين الذين لا يفضّلون إظهار حياتهم الشخصية في الإعلام، ولكنها كانت حديث الجميع خلال الأيام الماضية بعد توديعه عشّ الزوجية بانفصاله عن زوجته شيماء فوزي.

وقال عمرو سعد، في تصريح خاص لـ"فوشيا" إنه كما أخفى حياته الشخصية عن الإعلام طوال عمله في الوسط الفني، ستظل حياته الشخصية خطًّا أحمر وبعيدةً عن الإعلام.

ورفض عمرو سعد الخوض في تفاصيل حول الانفصال إلا أنه أكد على أن علاقته بأم أولاده "شيماء" جيدة ولم يحدث فيها أي مشاكل مؤكدًا أن الطلاق تم بهدوء.

وأشار إلى أن العلاقة بينهما ستظل جيدة لوجود 3 أبناء بينهما هما "رابي وحبيبة وعلي"، مطالبًا جمهوره بعدم الحديث حول العلاقات الشخصية على السوشيال ميديا احترامًا لقداستها ولحياته الخاصة.

وأعلنت شيماء فوزي زوجة الفنان عمرو سعد، عن انفصالهما بعد زواج دام 11 عامًا، حيث نشرت صورةً لها عبر حسابها على "إنستغرام" وقالت: "أعلن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد".

والتزم العديد من أصدقاء عمرو سعد، في الوسط الفني الصمت، وتُعد شيماء فوزي من خارج الوسط الفني وخلال الإعلان عن الانفصال فضلت الاحتفاظ بالسبب لنفسها.

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وكان عمرو سعد قد تحدّث في لقاء تلفزيوني مؤخرًا بأنّه لا يمانع دخول أبنائه مجال التمثيل، ولكنّه سيترك لهم الحريّة في تجربة ما يريدون حتى يصلوا إلى هدفهم، منوهًا أنّ السّينما ليس بها واسطة، لأنّ الفنان يأخذ اعتماده من الجمهور.

ولفت إلى أنّ ابنته "حبيبة" عمرها 8 سنوات وتعتبر "الدلوعة التي لها معاملة خاصة"، ووصف شخصيتها بالقوية، كما أنّ ابنه دخل التمثيل في مسلسل "يونس ولد فضة" بمحض الصّدفة، وأكّد أنّه لن يقف في طريق أبنائه الثلاثة "رابي وعلي وحبيبة" بشأن تحديد وجهتهم.

ويستعدُّ الفنان عمرو سعد للتعاون مع الكاتب إبراهيم عيسى، في فيلم كوميدي يكتبه الأخير حاليًا، ويقوم بإخراجه سعيد الماروق، وذلك بعد تعاونهما في فيلم "مولانا" الذي شارك في بطولته درة، وهو من إخراج مجدي أحمد علي.

كما يستعدُّ عمرو سعد، لتصوير فيلم ينتمي لنوعية الأكشن والإثارة ويتعاون فيه مع المنتج أحمد عبدالباسط، ويجمع النجوم محمود حميدة ونسرين طافش وعمرو عبدالجليل، كما يقدّم فيلمًا جديدًا بعنوان "2 طلعت حرب" ويشارك البطولة ياسمين الخطيب في أول عمل سينمائي لها ومن إخراج مجدي أحمد علي.