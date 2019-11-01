شكرا لقرائتكم كاظم الساهر للعراق: "أصلي لأجلك في كل حين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - علق المطرب العراقي، كاظم الساهر، السبت، على التظاهرات التي يشهدها عدد من محافظات بلاده. وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، غرد "الساهر": "سلامٌ عليك على رافديك عراق القيم، فأنت مزارٌ وحبٌ ودارٌ لكـل الأمم".

وتابع المطرب العراقي: "أصلي لأجلك في كل حين، وأمسح عنك غبار السنين، لماذا أراك حبيبي حزين ويعصر قلبك هذا الألم".

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وتجددت التظاهرات الاحتجاجية في بغداد والمحافظات الأخرى وشهدت مواجهات دامية في يومها الأول، سقط خلالها قتلى وجرحى أغلبهم في المحافظات الجنوبية، قضوا نتيجة استخدام القوات الأمنية الرصاص الحي.

وعن ضحايا السبت، أوضح العضو في المفوضية العراقية لحقوق الإنسان، علي البياتي، أن 6 أشخاص قتلوا: 3 في بغداد و3 في الناصرية جنوباً، فيما أشارت الشرطة أيضا إلى وقوع 17 جريحاً في الناصرية.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، السبت، أن التظاهرات التي عمت البلاد، الجمعة، انحرفت عن مسارها. وقال المتحدث باسم الداخلية في بيان، إن الوزارة ستحاسب كل من اعتدى على المؤسسات العامة، وتوعد بفرض عقوبات مشددة على من ارتكب التجاوزات، مشيراً إلى أن الاعتداء على الممتلكات ليس لها أي علاقة بالتظاهر السلمي، بحسب تعبيره.